Na tarde desta terça-feira (22), por volta das 15h, a Central de Regulação do Samu Oeste/Centro recebeu uma solicitação para a transferência de um paciente vítima de ferimento por arma de fogo. A remoção foi feita da UPA de Divinópolis para a Sala Vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus, no mesmo município.

O paciente, um homem de 64 anos, estava consciente e apresentava uma perfuração por disparo de arma de fogo no ombro esquerdo.

A transferência foi realizada sem intercorrências pela equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) de Divinópolis.

Fonte: Samu