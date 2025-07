A partir do dia 4 de agosto, o trânsito em algumas ruas de Formiga passará por alterações importantes. As mudanças, implantadas pela Superintendência Municipal de Trânsito, têm como objetivo melhorar a mobilidade urbana, reduzir conflitos viários e garantir mais segurança para motoristas, pedestres e ciclistas.

As intervenções atingem três ruas de grande circulação na cidade.

Confira o que muda

– Rua Eduardo Pereira da Rocha (Edu Rocha)

A via passará a ter sentido único, no trecho entre a rua Marechal Deodoro e a rua Artimênio Piva Toneli. A mudança busca reduzir conflitos de tráfego e tornar o percurso mais seguro e eficiente para quem transita pelo local.

– Rua Barão de Piumhi

Será proibido o estacionamento em ambos os lados da via, no trecho entre a rua Sete de Setembro e a rua José Francisco de Paula. Com isso, a expectativa é de melhorar a fluidez do trânsito, especialmente nos horários de maior movimento.

– Rua Laurindo Pinto

Também haverá proibição de estacionamento, mas apenas em um dos lados da via que será devidamente sinalizado. A medida pretende ampliar o espaço de circulação e aumentar a segurança para todos.

As equipes da Superintendência já estão nas ruas realizando a instalação de placas e sinalizações para orientar os condutores sobre as novas regras.

Em nota, o órgão destacou que “toda mudança exige adaptação, mas também é por meio dela que garantimos uma cidade mais segura, organizada e com mobilidade de verdade para todos”. A administração municipal pede compreensão e colaboração da população durante esse período de transição.

As alterações fazem parte de um conjunto de ações voltadas à melhoria da mobilidade urbana de Formiga, com foco em segurança viária e qualidade de vida.

Fonte: Decom Formiga