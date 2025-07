Na tarde desta terça-feira (22), a Central de Regulação do Samu Oeste/Centro recebeu um chamado por volta das 15h para atendimento a um acidente na BR-354, na altura do km 555, próximo ao trevo de Campo Belo. Segundo informações, a colisão foi traseira e envolveu dois caminhões, ambos carregados com leite.

No local, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Campo Belo prestou atendimento a um homem de 28 anos. Ele estava consciente, apresentando um corte no crânio.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos, passou por imobilização padrão e foi encaminhada para a UPA de Campo Belo.

Fonte: Samu