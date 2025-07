Estão abertas as inscrições para a quarta edição do Trilhas de Futuro Educadores, projeto de formação continuada gratuita para os profissionais da rede estadual de ensino. Nesta edição, são oferecidas 250 vagas para cursos de mestrado stricto sensu em diversas áreas do conhecimento, destinadas a servidores efetivos e estáveis da SEE/MG. Os cursos serão ministrados por instituições de ensino superior credenciadas.

As vagas de mestrado estão distribuídas em seis amplas áreas temáticas, abrangendo: Gestão de Projetos; Gestão Pública e Sociedade; Políticas Educacionais; Gestão e Avaliação da Educação Pública; Educação de Jovens e Adultos; Docência – Formação, Trabalho e Práticas Educativas; Gestão da Inovação; Educação Ambiental; Gestão Financeira Escolar; e Educação Especial Inclusiva.

Como se inscrever?

Os servidores interessados em cursar o mestrado têm até o dia 18 de agosto para realizar a inscrição no site oficial do projeto: www.trilhaseducadores.mg.gov.br. No mesmo portal, os candidatos podem consultar a lista completa de instituições de ensino superior participantes e os cursos de mestrado oferecidos em cada área.

É fundamental que, além da inscrição no site do Trilhas de Futuro Educadores, os candidatos também se inscrevam diretamente no processo seletivo da instituição de ensino superior de sua escolha. Os editais de cada instituição estão disponíveis para consulta na aba “Mestrado” do site do projeto.

Para esclarecer dúvidas ou obter mais informações sobre o processo seletivo, os interessados podem entrar em contato através do e-mail: [email protected].

Trilhas de Futuro Educadores

Desde o lançamento, o Trilhas de Futuro Educadores já beneficiou mais de 9,4 mil profissionais da educação em todo o estado de Minas Gerais. O programa oferece vagas em cursos de aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado, promovendo o desenvolvimento profissional contínuo e o fortalecimento da rede estadual de ensino. Até o momento, 6,2 mil servidores já concluíram cursos de aperfeiçoamento e pós-graduação lato e stricto sensu através do programa.

A professora Jaqueline da Silva, da Escola Estadual João Pereira Brandão, em Varjão de Minas, fez parte do programa. Com 17 anos de dedicação à rede estadual, ela participou da primeira turma do projeto e está prestes a concluir seu doutorado em Educação na Universidade de Uberaba (Uniube) no próximo ano. “É uma oportunidade única para nós que estamos na sala de aula. É um sonho, uma vivência muito importante para nós que somos educadores”, celebra a professora.