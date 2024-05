Três homens, de 24, 27 e 29 anos, foram indiciados nesta quarta-feira (15). pelo crime de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 12 anos. A menina é afilhada de um dos suspeitos e, de acordo com a Polícia Civil, foi submetida ao procedimento de aborto legal em Belo Horizonte.

No dia 5 de março deste ano, o Conselho Tutelar fez um registro de ocorrência indicando que a vítima estaria se ausentando da escola e havia notícias de suposto abuso sexual cometido pelo padrasto dela.

Diante dos fatos, a Polícia Civil deu início às investigações e, no dia 14 de março, a equipe policial teve notícias de que a vítima estava com o padrasto na praça da cidade, em horário escolar. Os investigadores foram até o local e conduziram o suspeito e a menor de idade até a delegacia.

Durante a autuação em flagrante do suspeito, pelos crimes de abandono intelectual, desobediência e desacato, a vítima foi encaminhada para exame médico, sendo constatada a gravidez da adolescente.

Assim, o homem foi autuado em flagrante também pelo crime de estupro de vulnerável e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece detido.

No decorrer das investigações, a Polícia Civil apurou que outros dois homens também mantiveram relações sexuais com a menor de idade com o consentimento e a participação do padrasto.

Após levantamentos investigativos e formalização de depoimentos de mais de oito pessoas, foi confirmado que o padrasto da menina abusava sexualmente dela há muito tempo. Além disso, há indícios de que o suspeito, com intenção de apontar outra pessoa como culpada pela gravidez da vítima, passou a oferecê-la sexualmente para terceiros.

O homem chegou a oferecer a enteada para um menor de idade, insistindo para que ele mantivesse relações sexuais com ela.

Ao final das investigações, a Polícia Civil indiciou os três suspeitos pelos crimes de estupro de vulnerável, em concurso de pessoas; e o padrasto da menina, também pelo crime de favorecimento à prostituição de adolescente.

Fonte: Hoje em Dia