Um homem de 33 anos foi indiciado por estupro de vulnerável nessa segunda-feira (4), após ter sido denunciado por abusar da enteada por cinco anos, em Belo Horizonte. Ele ainda a obrigava a fazer vídeos e a tirar fotos dos abusos, que começaram quando a vítima tinha 15 anos.

De acordo com informações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a investigação teve início em 2022. Na época, a adolescente foi até a delegacia com a mãe para denunciar o padrasto.

Conforme a delegada Larissa Mayerhofer, a mulher disse que viveu com o suspeito por alguns anos, desde que a filha tinha 5 anos. “Ela passou a perceber um comportamento estranho do homem em relação à enteada, no caso a filha dela, porque ele demonstrava ciúmes da menina. Pouco antes de denunciar o ex-companheiro, a família estava em uma confraternização e ele viu a enteada conversando com um rapaz e atacou o jovem. Isso começou a despertar desconfiança dos familiares”, contou a delegada.

A adolescente teria contado primeiramente para a tia sobre os abusos. “Ele praticava todo tipo de abuso sexual, obrigava a vítima a registrar as imagens, fazer vídeos e tirar fotos dos abusos e ainda a ameaçava, dizendo que se ela contasse para alguém, ele iria disponibilizar todas as imagens na internet. Ela tinha muito medo dele e isso fez com a menina ficasse em silêncio por todo esse tempo”, conta a delegada.

A Polícia Civil, então, instaurou inquérito para investigar o caso. Durante as investigações, o homem teria deixado de conviver com a família, mas continuava ameaçando de longe. No domingo (3), ele foi preso na região do Barreiro e está à disposição da Justiça.

Fonte: O Tempo