Pai e filho, de 50 e 30 anos, ficaram feridos após um caminhão que transportava leite tombar no Anel Rodoviário, próximo ao pátio de apreensões do Detran, no bairro Estrela do Oriente, na região Oeste da capital, nesta segunda-feira (5).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo foi parar fora da pista após o acidente. O filho, que chegou a ser arremessado do veículo, apresentou escoriações, sem suspeita de fraturas.

Já o pai, que era o motorista no momento do acidente, ficou preso dentro da cabine, com ferimentos leves. No momento da retirada ele estava consciente e orientado, sendo entregue a uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O local chegou a apresentar lentidão no trânsito, sendo operado por uma equipe da Polícia Militar Rodoviária. As causas do acidente não foram informadas.

