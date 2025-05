Nesta segunda-feira (5), uma simulação de capotamento foi realizada em Formiga como parte das ações do movimento Maio Amarelo. A atividade teve como objetivo conscientizar motoristas sobre a importância da segurança no trânsito, destacando o uso do cinto de segurança, direção defensiva e respeito às leis.

O simulador de capotamento seguiu todas as normas de segurança e chamou a atenção para os riscos enfrentados no trânsito.

A ação contou com a participação do DER/MG – 20ª URG, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Militar, Samu, Prefeitura Municipal e Concessionária AB Nascentes.