A Secretaria Municipal de Cultura, convida a população para participar da palestra “Museus, bibliotecas e sociedade: uma discussão sobre a representação da população negra na cultura brasileira”. O encontro será ministrado pelo bibliotecário e coordenador de museus Lucas Silva na próxima quinta-feira (27), às 19h, no Museu Histórico Francisco Fonseca.

A atividade integra a programação municipal da Semana da Consciência Negra, que celebra a cultura, a resistência e a história do povo negro. O evento conta com exposições, pedal temático, contação de histórias, exibição de documentário e atividades educativas. Além disso, faz parte da 14ª edição da Noite Mineira de Museus, que busca ampliar o horário de funcionamento de museus e bibliotecas em diversos municípios de Minas Gerais, incentivando a população a conhecer e valorizar esses espaços culturais.

Durante a palestra, Lucas Silva abordará como a literatura e as artes foram historicamente utilizadas para reforçar estereótipos sociais e destacará o papel contemporâneo de bibliotecas e museus na transformação desses paradigmas. Os visitantes também poderão conferir a exposição temporária “Claudinê: o homem dos três continentes”, em cartaz até o dia 29 de novembro.

A iniciativa proporciona um espaço de reflexão sobre representatividade e inclusão cultural, além de promover o acesso e a valorização de museus e bibliotecas como instrumentos de preservação da memória e da história da população negra.

Com informações da Prefeitura de Formiga