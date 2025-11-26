Um acidente envolvendo uma carreta interditou totalmente a BR-381, na altura do km 528,1, em Brumadinho, na tarde desta quarta-feira (26). Segundo informações da Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pela rodovia, a ocorrência foi registrada às 12h19 e não houve vítimas.

A colisão aconteceu no sentido São Paulo, mas a interdição acabou afetando ambos os sentidos da via, entre Brumadinho e Rio Manso. No momento, as faixas esquerda e direita estão bloqueadas nos dois lados da rodovia, com desvios sendo realizados no local.

No sentido Belo Horizonte, a fila chega a 1 quilômetro. Já no sentido São Paulo, o congestionamento alcança 2 quilômetros, de acordo com a concessionária.

Equipes da Arteris Fernão Dias atuam no atendimento da ocorrência e trabalham para liberar o tráfego.

