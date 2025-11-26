A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (26), a Operação Múltiplas Faces, voltada a desarticular um grupo suspeito de fraudar o sistema previdenciário em Minas Gerais. O esquema teria criado idosos fictícios para obter benefícios assistenciais do INSS.

Segundo as investigações, os suspeitos produziam documentos de identidade e comprovantes de residência falsificados para apresentar ao INSS, permitindo a concessão indevida de benefícios destinados a idosos de baixa renda. A fraude veio à tona após a identificação de oito concessões irregulares, o que levou à descoberta dos envolvidos.

A Polícia Federal estima que o grupo tenha causado um prejuízo superior a R$ 2 milhões aos cofres da União. A operação desta manhã também evitou que outros R$ 830 mil, já encaminhados para pagamento, fossem liberados nos próximos dias.

Para apurar e interromper as ações do grupo, a Justiça Federal expediu cinco mandados de busca e apreensão, cumpridos nos municípios mineiros de Contagem, Timóteo e Córrego Novo. As ordens judiciais partiram da 2ª Vara Federal Criminal de Belo Horizonte.

Com a deflagração da Operação Múltiplas Faces, a Polícia Federal reforça o combate a fraudes previdenciárias e evita novos prejuízos ao INSS. As investigações seguem em andamento para detalhar a atuação dos suspeitos e identificar outros possíveis envolvidos.

Com informações do UOL