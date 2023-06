O CRAS 3 (bairro Souza e Silva) desenvolve, em parceria com a Escola Municipal Arlindo de Melo, o Projeto “Aula Social” desenvolvido pela equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) com os alunos do 1º ao 5º ano.

No mês de junho é comemorado o Dia do Meio Ambiente e neste contexto, nesta terça-feira (13), os alunos participantes do SCFV, acompanharam uma palestra com o tema “A importância do meio ambiente”, ministrada pelo Secretário Municipal de Gestão Ambiental, Humberto de Paula Cunha, e pela bióloga Mírian Sathler.

O trabalho com os grupos do SCFV é orientado por três eixos: “Eu Comigo”, “Eu com os outros” e “Eu com a cidade”. Na ocasião o eixo abordado foi “Eu com a cidade” que visa estimular as competências que mobilizam a participação social e a comunicação dos usuários acerca das vivências no território, de modo que atuem nas situações do serviço e ampliem sua participação para outros contextos, estimulando a apropriação, a compreensão sobre seus direitos e deveres, a participação ativa, e a importância de viver em rede.

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), é ofertado de modo contínuo e ininterrupto pelos CRAS. Tem por objetivo complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social. Além disso, o SCFV busca fortalecer as relações familiares e comunitárias e promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva.

Fonte: Decom