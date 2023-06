A Rede Municipal de Ensino de Formiga realizou, no dia 24 de maio, a eleição dos novos membros dos Colegiados Escolares em 29 Unidades de Ensino. O processo foi coordenado pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes e está em conformidade com a Resolução SEE 4764 de 23 de agosto de 2023 e Portaria Municipal nº 04/2023.

O processo de eleição dos membros do Colegiado Escolar tem por finalidade garantir a gestão democrática e a melhoria da qualidade do ensino público por meio de voto direto dos segmentos que compõem a Comunidade Escolar. O Colegiado é um órgão permanente e representativo da comunidade escolar que exerce funções de caráter deliberativo e consultivo nos assuntos referentes à gestão escolar. É composto por profissionais do magistério; profissionais do quadro administrativo; pais ou responsáveis legais por estudantes regularmente matriculados e, quando possível, estudantes das instituições de ensino com idade igual ou superior a 14 anos.

As unidades de ensino ficam abertas das 8h às 18h para que a comunidade escolar pudesse votar. Apurados os votos, os membros eleitos foram declarados e, no dia 29 de maio, eles foram empossados. Os membros do Colegiado Escolar, titulares e suplentes, eleitos pela comunidade escolar exercerão mandato de três anos, com início em 29 de maio de 2023 e término em 29 de maio de 2026, para as Escolas e Centros de Educação Infantil da Rede Municipal, bem como o Centro Municipal de Apoio a Aprendizagem (CEMAP).

Já na Escola Municipal de Música (Emmel) e a Escola Municipal de Línguas e Educação Múltipla, o mandato será de dois anos, com início em 29 de maio de 2023 e término em 29 de maio de 2025.

O Secretário Municipal de Educação e Esportes destaca a importância das eleições realizadas na Rede. “Democracia só se faz com participação social, e é exatamente por isso que a Secretaria Municipal de Educação realizou e acompanhou cuidadosamente todo o processo para a escolha dos membros dos Colegiados Escolares das suas unidades de ensino, um processo democrático que garante a participação efetiva de toda a comunidade escolar”, destacou.

