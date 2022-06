O capítulo desta terça-feira (28) doremake da novela “Pantanal” na Globo, deixou o público comovido ao mostrar os impactos das queimadas no bioma.

Na cena, que mostrou imagens de incêndios, o personagem Velho do Rio (Osmar Prado) aparece emocionado e perguntando o que aconteceu para que as chamas tomassem a região.

O mais surpreendente é que, segundo o biólogo Hugo Fernandes, as cenas de destruição são reais, com registros feitos no incêndio que chocou o mundo em 2019 e 2020. O Pantanal foi atingido pela maior tragédia de sua história nos últimos anos.

“Eu estava lá em algumas dessas cenas, mas não era gravação de novela. É tudo real e ainda dói”, disse.

Incêndios destruíram cerca de 4 milhões de hectares. 26% do bioma – uma área maior que a Bélgica – foi consumida pelo fogo.

Cerca de 4,6 bilhões de animais foram afetados e ao menos 10 milhões morreram pelas queimadas no bioma. Só no território de Mato Grosso do Sul, 1,7 milhão de hectares virou cinzas. No Mato Grosso, a destruição foi maior: quase 2,2 milhões de hectares.

Na cena que foi ao ar no remake, as chamas tomaram conta do bioma e o Velho do Rio não aguentou apenas observar e partiu para cima do incêndio com o objetivo de descobrir os responsáveis. Em seguida, imagens de vários animais mortos apareceram, assim como uma visão panorâmica do lugar, mostrando o cenário de destruição.

Dira Paes, que interpreta Filó na trama, falou sobre os problemas ambientais causados pelas queimadas e falta de proteção do Pantanal em sua rede social.

“É muito importante que se saiba a gravidade das queimadas no #Pantanal. Que os encantados nos protejam, mas que também existam políticas realmente efetivas de combate ao fogo criminoso no Pantanal e em todos os nossos biomas”, escreveu.

O bioma Pantanal é considerado uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta. Cerca de 60% do seu território está no Mato Grosso do Sul e os 40% restantes, no Mato Grosso. A proteção da região é de responsabilidade conjunta do governo federal, por meio do Ibama, ligado ao Ministério do Meio Ambiente, e dos dois governos estaduais.

Bombou na internet

O capítulo desta terça-feira de “Pantanal” deixou o público comovido ao mostrar os efeitos da queimada na região. Nas redes sociais, muita gente ficou chocada com as imagens do campo devastado e dos animais mortos.

“Que soco no estômago as cenas das queimadas no #Pantanal”; “Os animais queimados foram de partir o coração. Chorei aqui. #Pantanal”; “Essa sequência do incêndio no Pantanal me deixou com o coração apertado”.

“Dessa vez não dá pra falar ‘que imagens belas e deslumbrantes’. São imagens tristes e desesperadas. E não é novela, é real! Provocada pela ganância do homem, que por dinheiro, destrói a natureza que é justamente o que nos mantém vivos”, disse um telespectador.

