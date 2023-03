O pão de queijo foi eleito a 10ª melhor comida do continente americano, apontou um ranking elaborado pelo Teste Atlas, plataforma de análises de pratos, tanto doces quanto salgados, de todo o mundo. O resultado foi divulgado no último domingo (26) no perfil do site no Twitter.

A pontuação da iguaria tipicamente mineira foi de 4.7. Na descrição, o site diz que o pão de queijo “é um popular lanche ou café da manhã brasileiro que também é amplamente consumido no norte da Argentina, vendido em vários cafés, lanchonetes e padarias”.

A plataforma ainda conta que a iguaria tem origem na culinária africana, uma vez que pessoas escravizadas utilizavam o resíduo de mandioca para fazer um bolinha e assá-las.

“No estado de Minas Gerais, o centro leiteiro do Brasil, queijo e leite começaram a ser adicionados aos bolinhos de amido, e foi criado o pão de queijo”.

Picanha fica em segundo lugar

O ranking, que contém 50 pratos de toda a América, compreende outras 10 comidas brasileiras. Em segundo lugar como melhor comida do continente, está a picanha. Na sequência, aparecem churrasco, em 6º lugar, o pavê, em 21º, o bombocado, em 22º, e a alcatra, em 24º.

Por fim, encerram a lista a coxinha, em 34º lugar, o escondidinho, em 36º, a fraldinha, em 44º e o vatapá (49º). A comida que atingiu o primeiro lugar do ranking é o corte argentino do assado.

Fonte: O Tempo