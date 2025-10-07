O Vaticano anunciou nesta terça-feira (7) que o Papa Leão XIV realizará sua primeira viagem internacional desde que assumiu o pontificado em maio deste ano, após a morte do Papa Francisco. A Viagem Apostólica acontecerá entre novembro e dezembro, com destino à Turquia e ao Líbano.

Segundo a Santa Sé, o Santo Padre aceitou o convite do Chefe de Estado da Turquia e estará no país entre os dias 27 e 30 de novembro. Durante a visita, fará uma peregrinação à cidade de İznik, em comemoração aos 1.700 anos do Primeiro Concílio de Niceia.

Na sequência, também a convite do Chefe de Estado e das autoridades eclesiásticas, o papa viajará ao Líbano entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro.

Essa viagem internacional já era um desejo do Papa Francisco, que planejava realizá-la no final de maio, mas acabou adiando devido à sua morte. O pontífice argentino também havia prometido visitar Beirute, compromisso que não pôde cumprir.

Com informações do Itatiaia