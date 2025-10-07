O tetracampeão mundial Acelino “Popó” Freitas anunciou oficialmente sua aposentadoria do boxe nessa segunda-feira (6), durante coletiva de imprensa do Fight Music Show, realizada em São Paulo. Aos 50 anos, o baiano encerra uma das carreiras mais vitoriosas do esporte brasileiro após o episódio de confusão no Spaten Fight Night 2, marcado por uma briga generalizada entre Popó, o adversário Wanderlei Silva e membros das equipes dos atletas.

Visivelmente emocionado, Popó afirmou que a decisão foi motivada pelo sentimento de humilhação vivido durante o último evento. “Vocês não têm ideia de como foi vergonhoso pra mim passar pelo que passei em cima daquele ringue. Não pelo dinheiro, porque não preciso disso. Passar por aquela humilhação, de o cara subir e me agredir, foi uma das piores da minha vida. Hoje eu paro de lutar, não quero mais saber de boxe”, declarou.

O ex-pugilista explicou que o incidente foi o ponto final de sua trajetória nos ringues. “Foi vergonhoso tudo o que passei. Nunca saí machucado em uma luta, e saí dessa porque fui agredido fora dela. Paro por aqui, penduro as luvas. O boxe acabou pra mim. Não tenho mais nada a provar para ninguém”, completou.

Popó estava escalado para enfrentar o ex-BBB Diego Alemão na próxima edição do Fight Music Show, marcada para novembro. Com sua saída, a nova luta principal será entre o ex-BBB Davi Brito e o ator Sacha Bali, ex-participante de A Fazenda.

Confusão no ringue

A última luta de Popó foi contra Wanderlei Silva, ídolo do MMA, no Spaten Fight Night 2. O combate terminou em confusão após o árbitro punir Wanderlei por golpes ilegais. Em seguida, o ex-lutador de MMA tentou acertar uma cabeçada em Popó, o que levou à interrupção definitiva da luta.

Após o encerramento, membros das duas equipes invadiram o ringue, iniciando uma briga generalizada. O episódio manchou o evento e precipitou a decisão de aposentadoria de Popó, que agora pretende atuar apenas nos bastidores, colaborando com a organização de eventos e promovendo o boxe fora das cordas.

Com informações do Itatiaia