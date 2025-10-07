Um fato considerado extraordinário por moradores e fiéis do bairro Paraíso, em Divinópolis, marcou a noite do último sábado. Durante um apagão que deixou toda a região sem energia elétrica, a capela dedicada a Santa Teresinha do Menino Jesus ficou completamente às escuras — com exceção do relicário da santa, que, de forma inexplicável, permaneceu iluminado.

De acordo com relatos dos presentes, o apagão ocorreu momentos antes do início da celebração. Para não interromper a programação religiosa, os fiéis improvisaram um caminho de velas até o interior da capela, criando um ambiente de fé e reverência. Foi então que muitos perceberam o fenômeno: enquanto todo o espaço estava envolto na penumbra, o relicário brilhava com uma luz suave e constante, sem que houvesse qualquer fonte de energia ligada.

O episódio ainda sem explicação entre os frequentadores da comunidade, que o associaram a um sinal da presença e da intercessão da santa, conhecida por sua devoção e simplicidade. A passagem relembrou aos fiéis a frase de Santa Teresinha: “Ó farol luminoso do amor, eu sei como chegar a Ti, encontrei o segredo de me apropriar de Tua chama.”

Ainda intrigada com o ocorrido, a comunidade consultou um eletricista para tentar compreender o fenômeno. O profissional, após ouvir os relatos, explicou que tecnicamente seria improvável que o relicário permanecesse aceso sem energia. “Não, não, se acabou a energia não tem tensão menor pra acender daquele jeito, não. Ainda mais porque lá é fita de LED com fonte, e se não chegar uma tensão boa, não funciona. Pode ter ficado uma fase, porque se a igreja for trifásica ou bifásica, se tiver caído uma fase na rua, uma ainda pode ficar. Pode ser que um circuito estava nessa fase. Mas se eu for lá e fizer a análise, eu consigo falar: foi um milagre mesmo. Consigo até decretar um laudo, se precisar, porque se for isso mesmo, a gente pode dizer que foi um milagre.”, disse o eletricista.

Até o momento, não há explicação conclusiva sobre o caso. Para os fiéis, no entanto, o acontecimento é visto como um sinal de fé e da presença divina na Capela de Santa Teresinha.

