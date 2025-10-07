Na segunda-feira (6), a Polícia Militar prendeu um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Maria Angélica, em Santo Antônio do Monte, no Centro-Oeste de Minas Gerais.

A ação foi desencadeada após denúncias anônimas que indicavam a prática criminosa na região. As equipes policiais se deslocaram até o endereço informado e, durante diligências, abordaram o suspeito. Na residência, foram encontradas diversas porções de drogas já embaladas e prontas para comercialização.

Todo o material ilícito foi apreendido, e o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Militar reforçou a importância da participação da comunidade no combate à criminalidade, destacando que denúncias anônimas são fundamentais para a efetividade das ações de segurança pública.

Com informações do Portal MPA