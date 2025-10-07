O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que será “muito difícil” ser derrotado nas eleições presidenciais de 2026, mas ressaltou que não se pode “brincar em serviço” para evitar que a oposição ganhe força até lá. A declaração foi dada em entrevista à TV Mirante, do Maranhão, exibida nesta terça-feira (7).

“Se a gente brincar em serviço, a gente acaba dando para o adversário a chance de ganhar que ele não tem hoje. É muito difícil alguém ganhar as eleições de nós em 2026, o governo vai terminar muito bem, o Brasil está vivendo um momento excepcional”, afirmou o presidente.

Lula também comentou a movimentação de partidos do Centrão, como União Brasil e PP, que recentemente anunciaram o afastamento do governo federal e passaram a ameaçar ministros de suas siglas com expulsão. O presidente reagiu dizendo que não vai “implorar” apoio de legendas e criticou práticas de negociação política.

“Eu não vou implorar para nenhum partido estar comigo, vai estar comigo quem quiser estar comigo. Não sou daqueles que ficam tentando comprar deputado. Vai ficar comigo quem quiser, quem quiser ir para o outro lado que vá, e que tenha sorte, porque nós temos certeza de uma coisa: a extrema direita não voltará a governar esse país”, declarou.

Durante a entrevista, o petista elogiou o desempenho dos ministros André Fufuca (Esporte), filiado ao PP, e Celso Sabino (Turismo), do União Brasil — ambos alvos de pressão interna em seus partidos. Lula questionou as razões por trás das críticas às duas pastas.

“Se as coisas estão dando certo, por que mexer? Por que essa pequenez de achar que atrapalhar um bom ministro que está fazendo um bom trabalho? Foi raiva? Foi inveja? Quando chegar a época das eleições, cada um vai para o canto que quiser”, afirmou.

Apesar da crise com seu partido, o ministro do Esporte, André Fufuca, declarou nessa segunda-feira (6), durante evento no Maranhão, que estará com Lula na disputa pela reeleição em 2026.

Com informações jornal O Tempo