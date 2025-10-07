Os preços do tomate registraram fortes altas no mercado atacadista na última semana, segundo levantamento do Hortifrúti/Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada). A principal causa da valorização foi a queda na oferta do produto, resultado da desaceleração da colheita e do encerramento da safra de inverno em diversas regiões produtoras.

Em Belo Horizonte, o preço médio da caixa de tomate Longa Vida 3A chegou a R$ 76, um aumento de 52% em comparação com a semana anterior. No Rio de Janeiro, a mesma caixa foi cotada a R$ 75, alta de 15,3%, enquanto em São Paulo o valor subiu 27,9%, alcançando R$ 72 por caixa.

De acordo com os pesquisadores do Hortifrúti/Cepea, o fim do ciclo de produção em áreas como Itaocara e São José de Ubá, no Rio de Janeiro, contribuiu para a redução significativa da oferta. Nessas localidades, os últimos carregamentos da safra de inverno devem ser entregues até o final de outubro. Em Minas Gerais, regiões produtoras como Pará de Minas, Araguari e Pimenta também já apresentam queda expressiva no volume ofertado aos atacados.

Apesar da pressão sobre os preços, há perspectiva de melhora no abastecimento nas próximas semanas. No estado de São Paulo, a praça de Sumaré iniciou a colheita da segunda parte da safra de inverno, o que já começa a fornecer tomates ao mercado local. A expectativa, segundo o Cepea, é que a produção aumente gradualmente ao longo de outubro.

Essa nova oferta pode ajudar a equilibrar o mercado e aliviar os preços, ao menos parcialmente, diante da menor disponibilidade de outras regiões.

Com informações da Itatiaia