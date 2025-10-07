A Polícia Militar recuperou, nesta terça-feira (7), um veículo e um celular roubados de um motorista de aplicativo no último domingo (5), no bairro Dom Couto. O carro, um Ford Fiesta Hatch de cor prata, havia sido levado por um homem que apresentava sinais de uso de entorpecentes.

De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista relatou que estava no terminal rodoviário quando foi abordado pelo suspeito, que assumiu a direção do veículo e o abandonou no bairro Dom Couto.

Logo após o crime, a PM iniciou diligências e, na segunda-feira (6), identificou o suspeito, que ainda não foi localizado. Durante as buscas em locais onde ele poderia estar, os militares encontraram o celular da vítima e roupas semelhantes às usadas pelo autor no momento do roubo, conforme imagens registradas.

As buscas continuaram e, nesta terça-feira (7), o veículo foi localizado no bairro Geraldo Veloso.

Fonte e fotos: PMMG