A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) – Campus Formiga, concluiu com sucesso o primeiro projeto conjunto de capacitação voltado aos servidores públicos municipais.

A iniciativa resultou na formação de uma turma no curso de Excel Básico Intermediário, ministrado por alunos do IFMG vinculados a um projeto de extensão orientado por professores da instituição. O curso foi direcionado a servidores da secretaria e teve como objetivo ampliar as habilidades técnicas no uso de planilhas eletrônicas, contribuindo para a modernização dos processos internos e o fortalecimento da gestão pública.

As aulas foram realizadas nas dependências do CITFOR ao longo das últimas semanas, proporcionando um ambiente de aprendizado dinâmico, marcado pela troca de experiências entre os alunos-instrutores e os servidores participantes.

A proposta reafirma o compromisso da Administração Municipal com a valorização do funcionalismo e com a promoção de uma gestão pública mais eficiente, além de estreitar os laços institucionais com a comunidade acadêmica local.

Fonte: Decom de Formiga