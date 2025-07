A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu preventivamente, na tarde dessa terça-feira (15), um homem de 44 anos, em Formiga, região Centro-Oeste do Estado. Ele é investigado por descumprir medida protetiva, além de ameaçar e agredir fisicamente a companheira, de 30 anos.

Conforme apurado, o crime ocorreu no dia 20 de junho, nas proximidades da residência da vítima. Na ocasião, o investigado teria desferido golpes de faca, atingindo a mão da mulher, além de ameaçá-la de morte. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A denúncia foi formalizada em 1º de julho, na Delegacia de Polícia Civil. A PCMG representou pela prisão preventiva do suspeito, medida que foi deferida pelo Poder Judiciário. O investigado foi localizado e preso durante ação policial realizada nessa terça-feira, sendo encaminhado ao sistema prisional.

Reincidência

A vítima já contava com medida protetiva vigente, decretada em procedimento anterior. O investigado, inclusive, já havia sido preso em fevereiro deste ano por agressões e ameaças contra a mesma mulher.

As investigações seguem em andamento, com a oitiva do investigado e de testemunha que presenciou os fatos, além da inclusão do laudo pericial de lesões corporais ao inquérito.

Fonte: PCMG