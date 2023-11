Na tarde desta quarta-feira (1), o vereador Flavio Couto intermediou uma reunião entre a Mesa Administrativa da Santa Casa de Santo Antônio do Amparo e a Secretaria Municipal de Saúde de Formiga, viabilizando uma parceria para realização de cirurgias eletivas de média complexidade.

Estiveram presentes na reunião, a senhora Josiane Maria, diretora Administrativa da Santa Casa de Santo Antônio do Amparo, Nilson Carlos do setor de faturamento, Ocimar Lino RT Enfermagem e vereador do município de Santo Antônio do Amparo e representando a Secretaria de Saúde, Gleison Frade, secretário de Saúde de Formiga, bem como as servidoras da pasta: Ana Lucia de Souza Consentino, Berenice Penha Faria Almeida e Luciana Almeida.