O filme “Nosso Sonho”, que conta sobre a vida da dupla Claudinho e Buchecha, dirigido e produzido por Eduardo Albergaria, se tornou o filme brasileiro mais visto neste ano.

Eduardo, que é diretor e produtor de filmes e de peças de teatro, é filho do formiguense Rui Albergaria e da artista plástica, Regina Albergaria.

Sobre Eduardo Albergaria:

Eduardo é natural de Niterói. Se formou em direito para seguir os passos do pai, mas acabou enveredando pelo caminho das artes, assim como a mãe e seus dois irmãos. Eduardo é casado com Roberta Porto e tem um filho.

O pai dele, Rui Albergaria, que foi um dos responsáveis por trazer o Centro Universitário para Formiga, contou ao jornal que o filho sempre teve facilidade com a escrita e se identificou com as artes visuais. “Ele sempre diz que se considera um mineiro, pois durante a sua infância, ele e os irmãos passavam as férias escolares em Formiga”.

Há 20 anos, Eduardo é sócio fundador da Urca Filmes. Ele está preparando as filmagens da série de ficção de 4 episódios “Alucinação” (Canal Brasil e Globoplay), sobre a vida de Belchior, uma adaptação do best-seller brasileiro “Apenas um rapaz latino americano”, de Jotabê Medeiros e montando o longa-documentário PRK-30 (FSA/BNDES/Globo Filmes) – ambos com lançamento previsto para 2024.

Como líder criativo da Urca Filmes criou, dirigiu e produziu mais de 300 episódios para a TV a Cabo brasileira, incluindo series de ficção, documentais, reality shows e talk shows enquanto, no mercado de cinema, atuava como co-produtor e produtor de filmes de diretores renomados como Walter Lima Jr. (“Os Desafinados”), Eryk Rocha (“Pachamama”), Paula Gaitán (“Diário de Sintra”), Vladimir Carvalho (“O engenho de Zé Lins”), Júlio Bressane (“Cleópatra”), Vicente Ferraz (“O Mamute Siberiano”), entre outros.

Ele foi laureado duas vezes com o Prêmio Monet para melhor série de comédia e “Melhor Série Transmedia” pela Rio Filmes. É considerado como um dos “Novos dramaturgos brasileiros” em concurso nacional promovido pelo Centro Cultural do Banco do Brasil; teve duas de suas peças encenadas no Brasil e em Portugal; foi laureado pelo Ibermedia para o desenvolvimento e para produção de seu primeiro longa-metragem de ficção, “Happy Hour”, filme que também ganhou o prêmio INCAA-ANCINE e que foi co-produzido por Vanessa Ragone, produtora argentina ganhadora do Oscar pelo filme “O Segredo dos Seus Olhos”. Dirigiu o longa-metragem documental “Paysandú – 100 anos de payxão”, fenômeno de público nas salas de cinema em 2018. “Happy Hour” estreou na Premiere Latina do Festival do Rio em 2018, tendo sido o único representante brasileiro no New York Latino Film Festival (sponsored by HBO) em 2019.

Sobre o filme:

O longa “Nosso Sonho” ultrapassou a marca de 430 mil espectadores desde a sua estreia, em 21 de setembro deste ano. No dia 24 de outubro, levou a estatueta no Prêmio Jovem Brasileiro 2023 na categoria Entretenimento & Filme Nacional, em um júri formado por jornalistas, colunistas e formadores de opinião. O evento aconteceu em São Paulo.

“Como diretor, é muito gratificante ver que o público é sensível sobretudo à qualidade cinematográfica do que encontra nas telas. Nosso Sonho deixa um legado de incontáveis reações emocionadas, da forte aceitação por setores historicamente subrepresentados pelo cinema nacional, da resposta extremamente positiva a um tratamento mais lírico e dramático do que sociológico da cultura periférica brasileira. Eu acho que estávamos devendo esse filme ao Brasil: os números refletem a emoção que o filme tem gerado nas salas de cinema de todo o Brasil”, disse Eduardo Albergaria em comunicado.

O filme conta com Juan Paiva como Buchecha e Lucas Penteado como Claudinho. No elenco, também se destacam Tatiana Tiburcio e Nando Cunha, que interpretam Dona Etelma e Souza, os pais do Buchecha; Lellê e Clara Moneke são Rosana e Vanessa, as namoradas dos músicos. Vinicius Boca de 09 e Gustavo Coelho interpretam Claudinho e Buchecha na infância, respectivamente.

A obra é uma produção Urca Filmes, em coprodução com a Riofilme, Telecine e Warner Bros Distributing e apoio da Globo Filmes. Com investimentos do Fundo Setorial do Audiovisual e BBDTVM. A distribuição nos cinemas é realizada pela Manequim Filmes.

Premiação internacional

Eduardo também participou da premiação do 16º Los Angeles Brazilian Film Festival (LABRFF) em Hoolywood, realizado no dia 26 de outubro, ocasião em que o filme Nosso Sonho foi o grande vencedor.

Com informações da CNN, Portal Terra e Linkedin