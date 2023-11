O Balanço Geral apurou detalhes da morte do Chibi, um cachorro de 2 anos levado a um pet shop em São Paulo, para fazer banho e tosa, mas que morreu após o procedimento. O cão não voltou nem para casa, e a morte aconteceu no local que sua tutora, Cíntia, havia o deixado.

A mulher alegou que pelas imagens que o próprio estabelecimento disponibilizou, seu cachorro sofreu por maus tratos no atendimento. Nos vídeos da câmera de segurança, o animal parece inquieto e chega até ficar pendurado pelo pescoço.

Em um momento, outras duas pessoas se aproximam para tentar ajudar a mulher que era responsável pelo procedimento do cão, mas mesmo assim a conduta no tratamento com o animal não se altera, o que aparenta o deixar ainda mais irritado.

Cíntia, tutora do cachorro, fez um boletim de ocorrência contra o pet shop, e disse que vai buscar por justiça. Além disso, a mulher não consegue conter a indignação com o tratamento que Chibi teve. “Meu cachorro foi torturado”, contou.

A responsável pelo cão conta também que o estabelecimento não a atendeu quando fez ligações para o local, e não fizeram contato com ela. Cíntia descobriu que seu cachorro já estava sem vida quando chegou ao veterinário, que o próprio pet shop levou.

