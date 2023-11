Um motorista de 33 anos ficou ferido após perder o controle do carro que dirigia e cair no córrego Pirajuçara, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, nessa terça-feira (31).

O homem chegou a ficar desacordado dentro do veículo e teve uma fratura no braço. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

De acordo com a prefeitura de Taboão da Serra, a queda aconteceu próxima a uma base da Guarda Civil Metropolitana (GCM). Agentes conseguiram descer por cerca de 10 metros de altura até o automóvel, encontraram a vítima presa nas ferragens e acionaram o resgate.

O helicóptero da Record TV registrou o momento do salvamento. Homens do Corpo de Bombeiros utilizaram um alicate hidráulico para cortar o teto do carro e resgatar o motorista.

Segundo a prefeitura, o motorista é um agente penitenciário. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Itapecerica da Serra.

O caso foi registrado na 34ª Delegacia de Polícia, na Vila Sônia.

Fonte: R7