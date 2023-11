Interdições e pontos com riscos de deslizamentos obrigam os motoristas que vão pegar estrada no feriado a redobrar a atenção. Pelo menos 289 trechos de rodovias estaduais e federais estão com bloqueios parciais ou apresentam risco de acidentes próximo a encostas. Atualmente, não há fechamento total das pistas.

Os alertas são das polícias Militar (PMRv) e Rodoviária Federal (PRF). A maior parte das 71 interdições parciais ainda é reflexo das chuvas do início de 2022, conforme mapa interativo.

Um deles fica na BR-040, altura do km 745, próximo a Santos Dumont, sentido Rio de Janeiro, na Zona da Mata. Lá, o risco se deve a uma erosão no trecho, onde o trânsito flui em apenas uma faixa em cada sentido, exigindo paciência e atenção dos condutores.

Além das interdições parciais, o mapa sinaliza os trechos com risco de acidentes e deslizamentos de terra. São 218 “pontos de atenção”, muitos na região metropolitana de BH.

Para reforçar a segurança nas estradas durante o feriado prolongado, cerca de 1.200 militares estarão empenhados em pontos estratégicos. Também serão utilizados bafômetros, radares e drones, além de blitz preventivas, com dicas de prevenção aos acidentes de trânsito.

O conjunto de ações integra a Operação Finados 2023, que será lançada nesta quinta-feira (02) pelo Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv).

Fonte: Hoje em Dia