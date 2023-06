O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) realizará, no domingo (25), uma ligação na rede de esgoto da rua Sete de Setembro.

Por esse motivo, um trecho da via será interditado (entre as ruas Joaquim Sudário Silva e Judith Ester da Costa), a partir das 7h, com previsão de liberação às 12h.

A autarquia pede a compreensão e colaboração de todos os motoristas e pedestres, a fim de evitar transtornos e garantir a segurança durante as obras.

