Uma artista norte-americana está sendo investigada pela polícia por comprar crânio humano na fabricação de bonecas infantis e vendê-las nas redes sociais

Segundo as autoridades locais, Katrina Maclean, de Salem, Massachusetts, teria comprado restos humanos roubados do ex-gerente do necrotério da Escola de Medicina da Universidade de Harvard, Cedric Lodge.

De acordo com a promotoria, Maclean é dona de uma loja chamada Kat’s Creepy Creations, que comercializa bonecas infantis em aspecto gótico. Segunda ela, suas obras “chocam a mente” e “abalam a alma”, mesmo sendo criticada por muitos.

Além disso, em outubro de 2020, a arista teria comprado rostos dissecados por US$ 600 (cerca de R$ 2.890 na cotação atual) que ela pretendia curtir em couro.

Alguns crimes desafiam nossa compreensão”, disse o promotor Gerard M. Karam em um comunicado. “O roubo e o tráfico de restos humanos atingem a própria essência do que nos torna humanos”.

As autoridades locais acreditam que o esquema, que durou cerca de cinco anos, entre 2018 e 2022, faça parte da maior rede de tráfico de restos mortais de seres humanos.

Se condenados, cada um dos acusados pode pegar até 15 anos de prisão.

Fonte: O Tempo