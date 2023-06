A Polícia Militar (PM) descobriu uma plantação com cerca de 200 pés de maconha no quintal de uma casa de Uberlândia na noite dessa quinta-feira (22). O cultivo tinha até cobertura para escondê-la, além de contar com irrigação automatizada.

A lavoura estava na rua da Produção, no bairro Minas Gerais, zona norte da cidade do Triângulo Mineiro. A Polícia Militar (PM) chegou ao local após levantamentos da equipe de inteligência, que apontou o imóvel como um ponto de produção de drogas.

Além da lona que cobria a maconha, outras plantações, de milho e hortaliças, disfarçavam a lavoura proibida de quem entrava na casa. Além disso, um dos cômodos da casa estava sendo utilizado como estufa.

Ninguém foi preso, mas os policiais já identificaram e procuram pelo menos duas pessoas que seriam responsáveis pelo imóvel. Os pés de maconha foram arrancados e serão queimados, segundo a PM.

