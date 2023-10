Uma passageira flagrou um motorista de aplicativo usando uma capa de celular com pregos durante a corrida para se proteger de assaltos. A situação ocorreu durante uma corrida para a Zona Oeste de São Paulo, na tarde dessa terça-feira (3).

Segundo a passageira, que não quis ser identificada, durante a viagem ela e o motorista conversaram sobre como a capital ficou mais perigosa e, por isso, ele contou que improvisou uma capinha com pregos para evitar que alguém tente pegar o aparelho.

A publicação viralizou nas redes sociais.

No ano de 2022, a cidade de São Paulo registrou mais de 200 mil ocorrências de roubos e furtos de celulares, o que representa um caso a cada três minutos, em média, como mostra o vídeo abaixo.

Aumento de ocorrências em 2022

De acordo com um levantamento exclusivo do Monitor da Violência do g1, em parceria com o Fantástico, feito com base nos dados de boletins de ocorrência disponíveis no site de Transparência da Secretaria de Segurança Pública (SSP) do estado.

Foram feitas 202 mil ocorrências de roubo e furto de celular na capital paulista em 2022.

Esse número representa uma alta de 12% em relação ao ano de 2021, quando foram feitas 179 mil ocorrências.

Uma parte considerável dos casos acontece na região Central da cidade. Os distritos policiais dos Campos Elíseos e Sé lideram o ranking do maior número de registros, com 11,4 mil e 10,2 mil, respectivamente.

A via da capital menos segura para os donos de celulares foi a Avenida Paulista, que teve 5,3 mil registros de roubo ou furto no ano.

A Paulista, inclusive, tem quase o dobro de casos que a segunda colocada, a Avenida do Estado (2,9 mil).

3 a cada 10 casos acontecem no período da noite.

Fonte: G1