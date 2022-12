Após cerca de um mês de suspensão, a Polícia Federal (PF) voltou a emitir passaporte nas unidades de Minas Gerais nesta segunda-feira (26).

O serviço ficou parado diante da falta de verba anunciada pela corporação e deixou mais de 12 mil aguardando na fila pela confecção do documento. Em todo o país, são cerca de 100 mil pessoas afetadas pela paralisação.

A retomada da emissão só foi possível por conta da liberação de R$ 31,5 milhões em verbas pelo Ministério da Justiça. Só na região metropolitana de Belo Horizonte, as agências da PF localizadas no Ponteio Lar Shopping, bairro Gutierrez e Aeroporto de Confins deixaram de confeccionar mais de 600 documentos por dia devido à paralisação.

Locais de emissão

Além da capital, é possível emitir o documento nos postos do UAI de Juiz de Fora, Governador Valadares, Montes Claros, Ipatinga, Uberlândia, Uberaba, Divinópolis e Varginha. O valor cobrado pelo passaporte, que foi modernizado em junho deste ano, é de R$ 257,25.

Conforme dados da Polícia Federal, Minas Gerais é o segundo estado que teve o maior número de passaportes emitidos no país, com 240.759 solicitações, atrás apenas de São Paulo, com cerca de 683.000 solicitações.

Fonte: O Tempo