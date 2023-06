Uma mulher de 23 anos e um homem de 27 foram presos nessa quarta-feira (21), em Ubá, na Zona da Mata, suspeitos de matarem o funcionário deles, de 23, para não terem que pagar direitos trabalhistas. Outro empregado, um jovem de 19 anos, também estaria envolvido no crime e foi detido com a dupla.

De acordo com informações da Polícia Civil, o assassinato foi cometido em abril. A vítima trabalhava em um estabelecimento comercial do casal e teria ameaçado denunciá-lo pelo não cumprimento dos direitos trabalhistas.

Conforme as investigações, no dia do assassinato, a mulher teria atraído o funcionário para o local do crime. Os outros dois suspeitos estavam no local e surpreenderam a vítima atirando contra ela.

O trio foi encaminhado ao sistema prisional. O caso continua sendo investigado.

Fonte: O Tempo