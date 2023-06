Um incêndio atingiu uma indústria no Polo Petroquímica de Capuava, em Santo André, na manhã desta quinta-feira (22), e deixou ao menos um morto e seis feridos, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

A empresa Braskem, responsável pelo local do acidente, diz que há um morto e dois feridos, que foram queimados.

O incêndio começou por volta das 9h, em um tanque de gasolina que estava desativado, devido à manutenção.

A primeira vítima foi resgatada com 90% do corpo queimado e socorrida pela empresa antes da chegada dos bombeiros. Uma segunda pessoa também teve queimadura em 90% do corpo e foi levada pelo helicóptero águia, da Polícia Militar, até o Hospital Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo.

Uma terceira vítima teve queimaduras no rosto e nas vias aéreas e foi encaminhada para o pronto-socorro de São Mateus, também na Zona Leste da capital.

Além das pessoas queimadas, duas pessoas sofreram contusão nas pernas devido à onda de choque (deslocamento de ar) da explosão no tanque e precisaram ser levadas ao pronto-socorro do Hospital NotreDame para receber atendimento.

Outras duas pessoas também sofreram contusão por conta da explosão, mas foram resgatadas conscientes e encaminhadas para o ambulatório da empresa.

Segundo a Braskem, o local foi evacuado assim que o incêndio foi constatado e as causas já estão em investigação. Órgãos técnicos competentes também já teriam sido comunicados sobre a ocorrência. A empresa afirma que o episódio não oferece risco à comunidade da região do Polo Petroquímico.

Por volta das 9h40, o Corpo de Bombeiros já considerava o fogo controlado, porém ainda combatia focos de incêndio.

Nota da Brasken

“Hoje por volta das 9h, em uma de nossas unidades industriais do Polo

Petroquímico do Grande ABC, aconteceu um incêndio em um tanque que estava em manutenção por empresa terceirizada. A brigada de emergência foi acionada, juntamente com viaturas do Corpo de Bombeiros local, que controlaram o incêndio.

Em decorrência do incêndio, três funcionários de uma empresa terceirizada foram feridos. Imediatamente todos foram socorridos e encaminhados para atendimento médico. Uma das vítimas infelizmente veio a óbito.

Lamentamos o ocorrido, nos solidarizamos com os familiares e amigos e reforçamos que nosso departamento médico/assistência social está acompanhando para prestar todo o apoio necessário.

A Braskem providenciou a evacuação imediata do local e durante a evasão duas pessoas tiveram lesões decorrente do deslocamento.

Ressaltamos que todas as medidas de segurança necessárias foram imediatamente tomadas, abrangendo nossas unidades e os locais no entorno da ocorrência e as causas dessa ocorrência estão sendo investigadas”.

Fonte: G1