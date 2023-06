Uma criança ficou presa às ferragens de um carro depois que um veículo saiu da pista e bateu em uma árvore na BR-365, próximo ao trevo que dá acesso a cidade de Coração de Jesus, na região Norte de Minas Gerais. Ela foi atendida pelo Samu e encaminhada para um hospital da região. O acidente ocorreu durante a noite de quarta-feira (21).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi mobilizado na ocorrência, o veículo estava com o motorista, a criança e outros dois passageiros. Eles saíram da cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com destino à cidade de Janaúba. Durante o trajeto, o condutor perdeu o controle do carro, saiu da rodovia e bateu na árvore.

Não se tem informações sobre o estado de saúde da criança e dos outros passageiros do veículo. O trânsito foi interditado no trecho para o atendimento às vítimas. A pista foi liberada durante a madrugada.

Fonte: O Tempo