O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nomeou formalmente, nesta sexta-feira (15), Paulo Gonet como novo procurador-geral da República. A oficialização foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União desta sexta (15). O decreto de nomeação é assinado, além de Lula, por Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública e aprovado para ser o novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na quarta, o Senado aprovou a indicação de Paulo Gonet à PGR por 65 votos favoráveis e 11 contrários. Ele chega à PGR com apoio de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Por trás do nome dele estão os ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Eles defenderam a indicação do vice-procurador eleitoral.

A relação de Gonet com Gilmar é longa. Juntos, e em parceria com o ex-procurador-geral da República, Inocêncio Mártires Coelho, eles fundaram o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), instituição educacional particular com sedes em Brasília e São Paulo, em 1998. Gonet foi sócio do IDP até 2017.