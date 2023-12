A secretária de Comércio dos Estados Unidos, Gina Raimondo, disse nesta sexta-feira (15), que as relações com o Brasil estão entrando em um “novo momento”.

Segundo a representante da Casa Branca, fortalecer a relação comercial com o Brasil “é uma prioridade” e os EUA desejam aumentar o comércio bilateral com o país.

De acordo com Raimondo, vários fatores deixam o Brasil “mais atrativos” para investimentos. Foi a primeira vez que a secretária veio ao país e participou do Fórum de Altos Executivos Brasil-Estados Unidos (Fórum de CEOs).

“É um excelente começo, um tempo histórico nas relações entre Brasil e EUA. Os EUA são investidores de longo prazo no Brasil, mas tem muito o que ainda pode ser feito. São tempos comerciais mais profundos entre ambos os países, especialmente em áreas que estão crescendo mais globalmente”, afirmou Raimondo.

A secretária ainda destacou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos EUA, Joe Biden, têm pensamentos em comum sobre as mudanças climáticas e democracia.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, foi o anfitrião do evento. Ele comentou que os EUA possuem um estoque de investimentos de mais de R$ 200 bilhões no Brasil, mas que isso ainda pode melhorar.

“EUA já são o maior investimento no Brasil e isso pode crescer muito, assim como a parceria comercial”, afirmou o vice-presidente.

O Fórum dos CEOs é um encontro que tem o intuito de promover o comércio e os investimentos entre os dois países e é formado por um grupo seleto de 12 executivos de empresas de ambos os países.

Este foi o primeiro encontro presencial do Fórum desde 2019, que vinha sendo realizado virtualmente por conta da pandemia de Covid-19.

Participaram do encontro os CEOs da Stefanini, Embraer, Gerdau, Natura, Petrobras, Dow Silicones Corporation, Abbott Laboratories, AES, Ball Corporation, entre outros.

Fonte: CNN