As Forças de Defesa de Israel afirmam que três reféns israelenses em Gaza foram erroneamente identificados como uma ameaça e mortos a tiros.

“Durante o combate em Shejaiya (no norte de Gaza), as Forças de Defesa de Israel identificaram erroneamente três reféns israelenses como uma ameaça. Como resultado, as tropas dispararam contra eles e eles foram mortos”, disse o porta-voz das FDI, Daniel Hagari, em uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira (15).

“Durante buscas e verificações na área onde ocorreu o incidente, surgiu uma suspeita sobre a identidade dos falecidos. Os seus corpos foram transferidos para território israelense para exame, onde foi confirmado que eram três reféns israelenses”, acrescentou.