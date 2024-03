Eu vivi para ver a humanidade vencer diversos desafios que foram considerados impossíveis, como a varíola que foi uma das doenças mais devastadoras na história da humanidade, causando milhões de mortes ao longo de três milhares de anos. No entanto, foi a primeira doença erradicada através de um esforço global.

Essa vacina inaugurou a era das vacinas. A mortalidade varíola era de 30% e os sobreviventes ficavam com marcas profundas. O esforço da Organização Mundial da Saúde começou em 1967, declarou a doença extinta em 1980.

Outra doença terrível por mais de três mil anos foi a poliomielite, a paralisia infantil. Quase foi erradicada, mas ainda demanda esforço para isso. Quando eu era criança, via na TV o doutor Albert Sabin visitar o Brasil, era um herói nacional.

Outro problema global foi o pesticida DDT (Dicloro-Difenil- Tricloroetano) que era amplamente utilizado na agricultura. A descoberta dos efeitos terríveis na saúde humana e no meio ambiente, nos anos 1960, levou a proibição do seu uso.

E, lembro como se fosse ontem, a divulgação do buraco na Camada de Ozônio – que nos protege contra a radiação ultravioleta do sol – provocado principalmente pelo CFC (Clorofluorocarbonetos), utilizados em refrigeradores e outros produtos. Em 1987, foi assinado o Protocolo de Montreal para eliminar o CFC.

Esses exemplos demonstram como a conscientização, a pesquisa científica e a cooperação global foram essenciais para superar desafios significativos relacionados à saúde pública e ao meio ambiente.

Outra grande conquista envolveu vencer o poderoso cartel do petróleo e foi uma vitória de um homem só: Clair Patterson estava medindo a idade da Terra quando descobriu que o Chumbo Tetraetila, usado desde 1922, estava contaminando o mundo. Ficou sem financiamento para suas pesquisas, até que teve o apoio do Exército, da Marinha, da Comissão de Energia Atômica, entre outros. Em 1992, lembro que havia opção de gasolina “unlead” (sem chumbo) nos postos da Califórnia, era mais cara, mas foi minha opção. O Brasil eliminou o chumbo no fim dos anos 1970.

Hoje, temos dois grandes campos de batalha a vencer: a proteção das fontes de água e o efeito do consumo de combustíveis fósseis, também chamado de mudanças climáticas. Se não bastasse o cartel do petróleo, hoje há também a bancada terraplanista, políticos que se esforçam para criar leis que destroem o meio ambiente, consequentemente eliminando fontes de água e piorando esse calorão!

Todavia, o mais dramático inimigo não é o cartel, mas sim o consumo de energia do mundo, pois mais de 80% provém de combustíveis fósseis. Isso significa ter que quintuplicar as demais fontes, uma situação impossível no curto prazo.

Bem, possível é, pode-se melhorar muito a eficiência do uso da energia e buscar recursos da Defesa para financiar. Diante do aniquilamento global, seja nuclear ou climático, a salvação da humanidade está em fazer o que melhor a caracteriza: entendimento! E promover acordos de paz e projetos para salvar a humanidade mais uma vez. Construiremos solução ou destruição?