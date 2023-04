A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) abriu processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, Processo 151118926/2023, que tem por objetivo aos interessados prestar serviços de manutenção, reparos preventivos e corretivos, instalações, adaptações, recuperação e modernização nos imóveis da PCMG localizados no interior do Estado. O processo licitatório ocorrerá no dia 10 de maio, às 9h.

A íntegra do edital poderá ser obtida através de solicitação por escrito à Diretoria de Aquisição (DA), situada no Prédio Minas da Cidade Administrativa, na Rodovia Papa João Paulo ll, nº 4143, no bairro Serra Verde, 4º andar – Belo Horizonte/MG, ou pela internet através do site (www.compras.mg.gov.br).

Para acesso ao sistema eletrônico os interessados deverão credenciar-se pelo mesmo site e para maiores informações através dos telefones: (31) 3915-7104, (31) 3915-7132, (37) 3915-7133, (31) 3915-7105 e (31) 3915-7234.

Fonte: Polícia Civil