A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) finalizou as investigações sobre o duplo feminicídio registrado em 29 de agosto na comunidade do Buritis, zona rural de Divinópolis, região Centro-Oeste do estado. Na ocasião, mãe e filha, de 56 e 30 anos, foram alvejadas por disparos de arma de fogo dentro da casa onde residiam. A mãe morreu no local, enquanto a filha foi socorrida em estado grave, com ferimentos na face.

Ainda no dia do crime, durante um rastreamento realizado pela Polícia Militar, um homem de 39 anos foi abordado em um veículo nas proximidades e confessou ser o autor dos disparos. Segundo ele, o crime ocorreu após um desentendimento com a companheira, de 30 anos, enquanto retirava seus pertences da residência. A arma usada no crime, uma pistola calibre 9mm de uso restrito, foi apreendida dentro do veículo.

O suspeito possuía registro como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), com posse legal da arma, e foi preso em flagrante, tendo a prisão convertida em preventiva.

As investigações, conduzidas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Divinópolis, revelaram que o casal manteve relacionamento por cerca de um ano e convivia junto há seis meses com as duas filhas pequenas da vítima. Embora não houvesse registros formais anteriores de ameaça, constatou-se que a mulher sofria violência psicológica, caracterizada por ciúmes e controle excessivo, além de um episódio prévio de agressão física.

Dias antes do crime, a vítima decidiu terminar o relacionamento, o que teria motivado a ação violenta do suspeito. Com base nas provas reunidas, o inquérito foi concluído com o indiciamento do investigado pelos crimes de feminicídio consumado e tentado. O homem permanece preso e à disposição da Justiça.

