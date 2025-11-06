A partir da meia-noite do dia 16 de novembro de 2025, a cobrança de pedágio eletrônico será iniciada nos trechos da BR-262 em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas, e Ibiá, no Alto Paranaíba. A informação foi divulgada pela concessionária Way-262, responsável pela administração da rodovia.

Os pórticos de cobrança foram instalados no km 452,9 (Nova Serrana) e no km 665,1 (Ibiá). A tarifa básica será aplicada a automóveis, caminhonetes e furgões. Veículos com mais eixos ou reboques pagarão valores proporcionais, conforme tabela divulgada pela concessionária. Motocicletas permanecem isentas em todo o trecho administrado pela Way-262.

A autorização foi publicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), por meio da Deliberação nº 427, de 5 de novembro de 2025, no Diário Oficial da União.

Tabela de tarifas – BR-262 (Nova Serrana e Ibiá)

Automóveis, caminhonetes e furgões com rodagem simples e dois eixos pagam a tarifa básica: R$ 8,80 em Nova Serrana (P2) e R$ 9,50 em Ibiá (P5).

Caminhões leves, ônibus, caminhão-trator e furgões com rodagem dupla e dois eixos pagam R$ 17,60 (P2) e R$ 19,00 (P5).

Automóveis e caminhonetes com semirreboque, com rodagem simples e três eixos, têm tarifa de R$ 13,20 (P2) e R$ 14,25 (P5).

Caminhões, caminhão-trator com semirreboque e ônibus com rodagem dupla e três eixos pagam R$ 26,40 (P2) e R$ 28,50 (P5).

Automóveis e caminhonetes com reboque, com rodagem simples e quatro eixos, pagam R$ 17,60 (P2) e R$ 19,00 (P5).

Caminhões com reboque e caminhão-trator com semirreboque, com rodagem dupla e quatro eixos, pagam R$ 35,20 (P2) e R$ 38,00 (P5).

Os mesmos veículos com cinco eixos pagam R$ 44,00 (P2) e R$ 47,50 (P5); com seis eixos, R$ 52,80 (P2) e R$ 57,00 (P5); com sete eixos, R$ 61,60 (P2) e R$ 66,50 (P5); e com oito eixos, R$ 70,40 (P2) e R$ 76,00 (P5).

Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas motorizadas são isentas de pedágio em todos os trechos.

Ambulâncias, veículos oficiais e do Corpo Diplomático também estão isentos da cobrança.

Como será feita a cobrança

O sistema é 100% eletrônico, sem cabines físicas. A leitura é feita automaticamente por meio da tag instalada no para-brisa ou pela placa do veículo. Motoristas com tag terão a cobrança registrada na fatura da empresa de pagamento automático. Todas as tags disponíveis no mercado são aceitas.

Quem não possui tag poderá pagar em até 30 dias após a passagem, utilizando o aplicativo Way Rodovias (Android e iOS) ou o site pedagioeletronico.way262.com.br/inicio, com pagamento via cartão de crédito ou débito.

Passo a passo para pagar sem tag

Baixe o app Way Rodovias

Cadastre-se e informe a placa do veículo

Localize a viagem e escolha a forma de pagamento

Gere o comprovante ao final da operação

Pontos de apoio e pagamento presencial

Totens eletrônicos estarão disponíveis nos seguintes locais, com auxílio de colaboradoras:

Posto Ultra BR (km 433, Nova Serrana) – sentido Leste

Posto Jalé (km 462, Araújos) – sentido Oeste

Posto PMG (km 580, Campos Altos) – sentido Oeste

Posto Prodoeste (km 693, Araxá) – sentido Leste

Opção de pagamento pré-pago

O motorista pode optar pelo sistema pré-pago no aplicativo, adicionando créditos via Pix, débito ou crédito. O valor de cada passagem é descontado automaticamente. É possível consultar saldo, ver extrato e ativar alertas de baixo valor.

Atendimento

O suporte funciona 24 horas por dia pelo número 0800 262 0262 (opção 3 – Pedágio Eletrônico), com orientações e esclarecimento de dúvidas.

Com informações do G1 Centro-Oeste