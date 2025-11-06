Durante um turno de serviço, a Polícia Militar avistou uma motocicleta Yamaha YBR transitando pela rua Dr. Teixeira Soares. Ao realizar a verificação da placa, os policiais constataram que se tratava de uma placa falsa.

Diante da suspeita, o condutor de 28 anos foi abordado e, durante a fiscalização, foi identificado que a motocicleta apresentava o chassi raspado.

Diante da irregularidade, o veículo foi removido ao pátio Retina para as providências cabíveis.

De acordo com informações da Polícia Militar, a apreensão ocorreu entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira.

Com informações da PMMG