O “Mar de Minas” foi o grande destaque na última sexta-feira, 31 de outubro, durante encontro organizado pela Associação dos Municípios do Lago de Furnas (Alago), realizado na Universidade Federal de Alfenas (Unifal). O evento reuniu prefeitos, vereadores, deputados e lideranças dos 52 municípios que compõem a bacia do Lago de Furnas e contou com a presença do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que anunciou um amplo pacote de investimentos voltado à recuperação ambiental e ao desenvolvimento sustentável da região.

Antes da reunião, o ministro visitou a exposição fotográfica “Mar de Minas”, do fotógrafo Renato Soares, promovida pela Alago, que retrata a beleza natural e a importância socioeconômica do Lago de Furnas para Minas Gerais.

R$ 268 milhões em investimentos

Durante o encontro, Alexandre Silveira anunciou R$ 268 milhões em obras e ações voltadas à melhoria do saneamento básico, recuperação de nascentes e áreas degradadas, além da redução do despejo de esgoto na represa. Segundo o ministro, o objetivo é garantir o equilíbrio entre a geração de energia e o desenvolvimento regional sustentável.

“O governo federal está comprometido em assegurar que o Lago de Furnas continue sendo fonte de energia, vida e prosperidade para os mineiros”, afirmou Silveira.

Alago reforça união e fortalecimento dos municípios

O presidente da Alago e prefeito de Capitólio, Cristiano Silva, destacou a importância da união entre os municípios da bacia e do diálogo com o governo federal para assegurar o futuro econômico e ambiental da região.

“A visita do ministro é muito importante. Ele conhece a nossa realidade e entende o quanto o Lago de Furnas e o Lago de Peixoto são essenciais para o país. Precisamos de apoio para garantir o desenvolvimento sustentável dessa região”, declarou o prefeito.

Cristiano reforçou ainda as prioridades da Alago, entre elas a manutenção da cota 762, considerada essencial para o turismo, a piscicultura e a agropecuária.

“Pedi ao ministro apoio para a aprovação do PL Mar de Minas e para a alteração da outorga, garantindo o nível 762. Essa é uma luta prioritária para todos os municípios do entorno”, completou.

O encontro em Alfenas consolidou o protagonismo dos municípios do Lago de Furnas e o compromisso do governo federal com políticas públicas que promovam o uso sustentável dos recursos hídricos e o fortalecimento das economias locais.

Com as obras anunciadas, o “Mar de Minas” ganha novo fôlego para recuperar seu potencial turístico, ambiental e produtivo, reafirmando sua importância como símbolo de integração, desenvolvimento e sustentabilidade em Minas Gerais.

As obras aprovadas são:

• Guapé – Construção de interceptores e Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) para eliminar o lançamento de efluentes no Lago de Furnas (R$ 19,8 milhões).

• Boa Esperança – Ampliação da ETE, que terá a capacidade de tratamento quase triplicada, melhorando a qualidade da água que chega à represa (R$ 12,6 milhões).

• Cássia – Implantação de ETE e interceptores para tratar 100% do esgoto urbano, hoje lançado nos córregos que deságuam na Represa Mascarenhas de Moraes (R$ 20 milhões).

• Candeias – Construção de ETE e ampliação da rede coletora para atender o município e o distrito de Vieiras Bravos (R$ 36,7 milhões).

• Campo Belo – Sistema completo de esgotamento sanitário, beneficiando cerca de 52 mil habitantes (R$ 45 milhões).

• Fama – Implantação de sistema de esgoto e ações de revitalização de nascentes e áreas de preservação permanente (R$ 3,4 milhões).

• Aguanil – Construção de ETE e redes coletoras para eliminar o despejo de esgoto nos cursos d’água que chegam ao Lago de Furnas (R$ 25 milhões).

• Itamonte – Sistema de esgotamento sanitário com 56 km de redes e ETE de 30 L/s, beneficiando o Rio Verde e o Lago de Furnas (R$ 20 milhões).

• Campos Gerais – Revitalização do Córrego da Divisa, com obras de drenagem, contenção de margens e interceptores de esgoto (R$ 36,8 milhões).

• Ouro Fino – Implantação de ETE para melhorar a qualidade ambiental e hídrica da região (R$ 45 milhões).