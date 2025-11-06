A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, promoveu nesta quinta-feira (6), uma reunião de alinhamento com as equipes técnicas dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). O encontro foi coordenado pelos setores do Cadastro Único e da Proteção Social Básica.

O objetivo da reunião foi reorganizar os processos de trabalho e os fluxos de acompanhamento e atendimento à população. A iniciativa marca o início de um plano de trabalho voltado à qualificação dos serviços e à valorização das equipes.

A proposta da secretaria é fortalecer a rede de Assistência Social, por meio da capacitação contínua e do reordenamento das práticas profissionais, com a meta de tornar Formiga uma referência em atendimento social eficiente, acolhedor e de qualidade.

Com informações da Prefeitura de Formiga