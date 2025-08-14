Na manhã desta quinta-feira (14), a Penitenciária de Formiga realizou uma solenidade especial para celebrar os 18 anos de sua instalação e funcionamento. O evento reuniu, na ACIF/CDL, autoridades civis e militares, servidores e representantes de diversas instituições, destacando o papel da unidade na segurança pública e na ressocialização de detentos.

A programação teve início com o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado de Minas Gerais e da cidade de Formiga. Após a cerimônia de hasteamento, as pessoas presentes foram convidadas a se dirigirem ao auditório. A mesa principal contou com a presença do diretor-geral da Penitenciária de Formiga, Ulisses Simões; do diretor-geral da 7ª Região de Polícia Penal, Sérgio Evaristo de Souza; do prefeito de Formiga, Cel. Laércio dos Reis Gomes; da promotora de Justiça, Dra. Kelly Maria de Araújo; do defensor público, Dr. Carlos Miguel; do delegado regional de Polícia Civil, Dr. Danilo César Basílio de Souza; do major PM César Henrique Bittencourt; do capitão PM Rodrigo Morais; do sargento Carlos Alexandre de Sá, instrutor-chefe do Tiro de Guerra 04-030; e de Alessandro G. Vieira, da 4ª Cia. do Corpo de Bombeiros Militar.

Também estiveram presentes autoridades como a secretária-geral de Gabinete, Kácia Tereza Silva Souza; o secretário municipal de Saúde, Wender Antônio de Oliveira; a coordenadora da APAC de Arcos, Maria Eduarda Rocha do Carmo; o médico-veterinário Euler Cristiano de Andrade; além de diretores da unidade prisional, entre eles Gustavo Henrique de Oliveira Arantes (diretor de Segurança), Daniela de Souza (diretora Administrativa) e Fábio Simão (diretor de Atendimento e Ressocialização).

Durante a cerimônia, foram prestadas homenagens a autoridades, servidores e pessoas que colaboram diretamente para o funcionamento da penitenciária.

Em seu discurso, o diretor-geral Ulisses Simões destacou o trabalho conjunto dos servidores e a importância do comprometimento diário para a manutenção da ordem e da estabilidade da unidade.

“A Penitenciária de Formiga não é apenas um espaço de custódia, mas um símbolo de rigor e esperança para a sociedade mineira. Sua atuação estratégica, aliada a procedimentos seguros e eficientes, reflete-se na confiança que a população deposita na Polícia Penal do Estado”, afirmou.

A história da penitenciária remonta a 2003, quando uma rebelião destruiu a cadeia pública localizada na rua Dr. Ênio José Batista. A mobilização do ex-prefeito Juarez Carvalho junto ao então secretário de Segurança Pública, Mauro Lopes, viabilizou a construção da nova unidade, que foi inaugurada em 15 de agosto de 2007, durante a gestão do prefeito Aluísio Veloso e do governador Antônio Anastasia. Desde então, a Penitenciária de Formiga se consolidou como uma das mais seguras do Estado de Minas.