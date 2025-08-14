Uma servidora da rede municipal de saúde de Varginha (MG) foi presa em flagrante na terça-feira (12), suspeita de emitir e comercializar atestados médicos falsos utilizando indevidamente os dados e o carimbo extraviado de uma médica. A prisão foi efetuada pela Guarda Civil Municipal no momento em que a mulher entregava um dos documentos fraudulentos a uma pessoa.

A ação foi resultado de uma investigação interna conduzida pela administração municipal, após denúncias sobre o esquema. De acordo com a apuração, a servidora utilizava o nome, o número de inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM) e o carimbo de uma profissional da saúde para falsificar os documentos, que eram vendidos sob encomenda.

Durante a abordagem, a Guarda Municipal apreendeu diversos materiais relacionados à prática criminosa, incluindo atestados médicos falsificados, telefones celulares, cartões bancários, dinheiro em espécie e o computador utilizado pela suspeita. Após a prisão, ela foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para realização de exame de corpo de delito e, em seguida, encaminhada à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

A Prefeitura de Varginha informou que instaurou um Processo Administrativo Disciplinar para apurar a conduta da funcionária. Caso seja condenada, ela poderá ser demitida do serviço público. Em nota oficial, a administração municipal declarou que não haverá tolerância com práticas ilícitas e que todos os envolvidos em irregularidades serão responsabilizados conforme determina a legislação vigente.

Com informações do G1 Sul de Minas