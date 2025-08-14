Dois homens, de 26 e 25 anos, morreram na madrugada desta quinta-feira (14) em um confronto com a Polícia Militar na MGC-356, em Belo Horizonte. Um dos mortos foi identificado como braço-direito de “Andinha”, apontada como a principal liderança do Comando Vermelho (CV) em Minas Gerais, atualmente foragida.

O confronto ocorreu por volta das 3h, quando uma viatura da PM trafegava pela rodovia no sentido trevo do Belvedere e se deparou com um assalto em andamento na direção contrária. Os militares flagraram um homem de 61 anos sendo ameaçado com uma arma apontada para a cabeça, enquanto outro suspeito o revistava.

Ao presenciarem o crime, os policiais desembarcaram e se abrigaram na mureta da via, ordenando que os criminosos largassem as armas. O homem de 26 anos, identificado como o braço-direito de Andinha, reagiu e atirou contra os militares. O segundo suspeito fez menção de sacar uma arma. Os policiais revidaram, iniciando um tiroteio.

Durante o confronto, o homem de 25 anos fugiu com a moto utilizada no crime, enquanto o outro caiu ferido. Com ele, a polícia encontrou uma pistola 9mm com seis munições. O suspeito ainda apresentava sinais vitais e foi levado ao Hospital João XXIII, mas não resistiu aos ferimentos.

Viaturas que reforçavam o patrulhamento localizaram o segundo suspeito caído cerca de um quilômetro à frente na mesma rodovia. Ele também foi socorrido, mas morreu no hospital. Com a dupla, a PM apreendeu dois celulares e confirmou que a moto usada no assalto, uma Saara bege, havia sido furtada em Belo Horizonte em 25 de março deste ano.

A vítima do assalto relatou que trafegava pela MGC-356 quando foi abordada por dois homens armados em uma moto de grande porte, que anunciaram o roubo e o ameaçaram de morte.

De acordo com a PM, o homem de 26 anos possuía quatro mandados de prisão em aberto e uma longa ficha criminal por homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma, adulteração de veículo e associação criminosa. Ele era apontado como gerente do tráfico no Morro das Pedras e integrante do Comando Vermelho. O comparsa, de 25 anos, também era ligado à facção e tinha passagens por tráfico, porte ilegal de arma, adulteração de veículo e fuga do sistema prisional.

A moto foi apreendida e encaminhada ao pátio. Os policiais militares envolvidos foram recolhidos à sede do batalhão, assim como as armas utilizadas na ação, conforme o protocolo padrão em casos de confronto.

Com informações do O Tempo